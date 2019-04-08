Бананы и кофе возглавили рейтинг продуктов, повышающих настроение

Ученые из Мексики составили список продуктов, способных повысить настроение человека. Дело, объясняют специалисты, в химических элементах, которые содержатся в этих продуктах.

О любопытном исследовании сообщает новостной портал Planet Today.

Так, например, указывают ученые, поднять настроение человека способны бананы. В них в больших количествах содержится аминокислотой триптофан, который запускает процесс выработки серотонина. Серотонин, напоминают специалисты, часто еще называют гормоном счастья. Бананы даже зачастую рекомендуют тем, кто страдает от депрессии.

Также может поднять настроение и самый обыкновенный кофе, уверены ученые из Мексики. Кофе, поясняют они, способствует производству человеческим организмом дофамина, помогает избавиться от усталости и повышает уровень концентрации. Однако, предупреждают эксперты, для полезного эффекта не стоит выпивать больше двух чашек кофе в день.

Благоприятно влияют на настроение человека овощи, имеющие яркий окрас — например, свекла, морковь или сладкий перец.

Жирная рыба, сообщает новостной портал Planet Today со ссылкой на исследование ученых, борется с депрессией благодаря высокому содержанию Омега-3, магния и витамина B12.

Кисломолочные продукты положительно воздействуют на работу кишечника, а он, напоминают ученые, напрямую связан с настроением и самочувствием человека.

Повысить настроение человека помогут также черный чай, шоколад и свежая зелень.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Австрии нашли растение, которое в буквальном смысле продлевает молодость. Речь идет о растении ашитаба. Примечательно, что "ашитаба" в дословном переводе с японского языка означает "завтрашний день".

Читайте также:

Найден простой способ борьбы с депрессией.