Привычка пить спиртное до праздника является признаком алкоголизма

Специалисты в области медицины назвали основные признаки алкогольной зависимости. Их, уверены медики, не стоит оставлять без внимания.

Так, например, указывают исследователи, признаком алкоголизма является привычка начинать употреблять спиртное до начала застолья. Если человек приходит на праздник уже в состоянии алкогольного опьянения, то, уверены медики, он или болен алкоголизмом, или у него есть к этому заболеванию предрасположенность.

Также, указывают медики, одним из признаков алкоголизма является отказ человека от напитков с низким содержанием спирта или вовсе безалкогольных.

Необходимо, советуют исследователи, обратить внимание на тех людей, что стараются употребить как можно больше спиртного за как можно меньший промежуток времени. Это тоже может свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости.

Еще одним из признаков может являться повышенный интерес человека к алкоголю. Например, поясняют медики, если, приезжая на отдых, человек первым делом заглядывает в мини-бар в номере, то это повод насторожиться.

Стоит обратить внимание и на окружение человека — если среди его знакомых, с которыми он часто общается и видится, есть люди, что время от времени употребляют спиртное, то это также может быть тревожным признаком, указывающим на высокую вероятность появления алкогольной зависимости и у него самого.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки с помощью лазерного излучения снизили тягу к спиртному у крыс, которых сами же ранее к алкоголю и приучили.

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