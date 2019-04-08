Не ложиться после еды, тщательно жевать, и другие советы врача-гастроэнтеролога

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал об основных мифах, которые бытуют в обществе относительно приемов пищи. Журналисты спросили его о самых разных утверждениях, например, о принятии горизонтального положения после еды, об употреблении жидкости вместе с пищей, об отказе от завтрака и других поверьях.

Можно ли принимать горизонтальное положение после еды, или вовсе ложиться спать?

"В идеале последний прием пищи человек должен совершать за 2-3 часа до сна, чтобы желудок успел освободиться к моменту принятия горизонтального положения. Если принять горизонтальное положение с заполненным желудком, его содержимое будут давить на пищеводный сфинктер. В итоге это приведет к попаданию содержимого желудка в глотку и пищевод. Обратите внимание на то, что в желудке помимо пищи будет находится желчь и кислота", — рассказывает врач.

Алексей Парамонов утверждает, что ничем хорошим это не закончиться, поскольку проникновение желчи и кислоты в пищевод называется рефлюксом. Основные симптомы рефлюкса: чувство тяжести, изжога, отрыжка и т. д. Иногда болезнь может проявляться более радикально, например, хронической болью в горле и необходимостью периодически отхаркивать слизь.

Врач утверждает, что иногда рефлюкс даже может перерасти в грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Это происходит, когда слишком переполненный желудок в положении лежа пытается вытолкнуть свое содержимое в отверстие диафрагмы.

Как необходимо пережевывать пищу?

Алексей Парамонов утверждает, что в старых учебниках по медицине врачи рекомендуют тщательно и медленно пережевывать еду, однако это не закреплено никакими исследованиями. Единственное верное утверждение — это, что при быстром потреблении пищи человек неосознанно заглатывает большое количество воздуха и это приводит к расширению желудка.

Врач-гастроэнтеролог рекомендует медленно и тщательно пережевывать пищу тем людям, которые перенесли серьезные болезни пищеварительной системы. В остальных случаях можно пережевывать еду в нормальном режиме.

Разрешается ли записать пищу жидкостью и как это отражается на пищеварительной системе?

"Нет никаких научных исследований, результаты которых бы утверждали, что запивать еду вредно. Запивать можно. Причем и до еды, и во время еды, и после еды", — говорит Парамонов.

Но следует учитывать, что иногда "чай с тортом" может иметь серьезные последствия для желудка. Например, если вы едите торт с каким-нибудь холодным напитком, что свойственно в жаркие летние дни, то жир попадает в желудок, где находится холодный напиток. Холодная среда не дает жиру расплавиться, и из-за этого жир не перевариться.

Сколько приемов пищи в день считается нормой?

"Желательно есть минимум два раза в день. Это единственная рекомендация. В остальном каждый может выбирать свой режим приема пищи. Сегодня медики уже не говорят о необходимости пяти приемов пищи в день", — говорит врач-гастроэнтеролог.

Можно ли не завтракать?

Алексей Парамонов рассказывает, что еще недавно врачи категорически запрещали пропускать завтрак, однако после ряда экспериментов оказалось, что это никак не влияет на пищеварительную систему. Завтра можно использовать для того, чтобы повысить уровень сахара в организме, или для повышения работоспособности.

Как влияет на пищеварительную систему слишком горячая еда?

"Пиковая температура еды, которая допускается для попадания в пищевод — 50 градусов по Цельсию. Если температура пищи будет выше — это может спровоцировать ожоги или даже рак пищевода", — утверждает Парамонов.

По словам врача, холодная пища в целом безопасна для организма, но если в ней большое содержание жира, то лучше запивать ее каким-нибудь горячим напитком.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором рассказывала, как организовать здоровое питание для всей семьи.

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