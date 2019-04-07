В России появятся врачи реабилитационной и физической медицины

Новая медицинская специальность, подготавливающая врачей реабилитационной и физической медицины, появится в России с 2020 года. Об этом сообщает портал газеты "Известия".
По данным министерства здравоохранения России, в услугах таких специалистов в настоящее время нуждаются от 20 до 25 миллионов граждан страны. Врачи реабилитационной и физической медицины будут помогать пациентам с инвалидностью, а также людям, находящимся на реабилитации после серьезных травм.
"Это пациенты с неврологическими, ортопедическими, онкологическими диагнозами, также кардиохирургия, общая и детская хирургия", - рассказала внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова.
По ее словам, новая специальность станет своеобразной "подушкой" между медицинской и социальной помощью. Врачи этого направления будут координировать взаимодействие между специалистами узких профилей и органов социальной защиты населения.
Обучение по направлению реабилитационной и физической медицины займет три года и будет проходить на базе ординатуры медицинских вузов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здравоохранение и информационные технологии названы наиболее перспективными сферами для трудоустройства молодых специалистов из высших и средних профессиональных учебных заведений России.
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