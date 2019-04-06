В России с 2020 года появится новая медицинская специальность

В Министерстве здравоохранения России рассказали о снятии нагрузки с педиатров, терапевтов, участковых врачей, физиотерапевтов, и других медиков, которые занимаются восстановлением пациентов.
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова пояснила, что такая проблематика сложилась из-за отсутствия отдельного специалиста, который бы отвечал за физическую и реабилитационную медицину. Но сегодня в Минздраве учитывают эту ситуацию и хотят создать новую специальность. По предварительным подсчетам, более 25 миллионов россиян уже сегодня нуждаются в таких специалистах.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты исследований Росстата, которые утверждают, что чаще всего к альтернативной медицине обращаются тяжелобольные люди. Наибольшая доля россиян, выбравших альтернативную медицину, наблюдается среди тех граждан, кто продолжительное время был нетрудоспособен из-за болезни (3,1%). К помощи экстрасенсов и целителей реже всего прибегали беременные женщины и студенты (1,8%).
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Росстат: чаще всего к альтернативной медицине обращаются тяжелобольные люди
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Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.