Минздрав призвал блокировать сайты, пропагандирующие отказ от прививок

Министерство здравоохранения готовит поправки в законы "Об информации", "О СМИ", а также в Кодекс об административных правонарушениях с целью ограничить распространение материалов, пропагандирующих отказ от прививок. Об этом 5 апреля сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева.

Законодательная инициатива Минздрава предусматривает введение наказаний за публичные призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, если предлагаемый законопроект будет принят парламентом, Роскомнадзор сможет блокировать содержащие подобные призывы интернет-ресурсы.

Необходимость данных мер Татьяна Яковлева объяснила активизацией антипрививочного лобби по всему миру. Недостоверная информация об опасности прививок подрывает доверие граждан к вакцинации и тем самым препятствует работе по профилактике опасных заболеваний. По словам заместителя министра, дезинформацией населения занимаются религиозные секты и некоторые средства массовой информации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о последствиях нехватки вакцины на Украине

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