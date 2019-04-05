Минздрав призвал блокировать сайты, пропагандирующие отказ от прививок.

Министерство здравоохранения готовит поправки в законы "Об информации", "О СМИ", а также в Кодекс об административных правонарушениях с целью ограничить распространение материалов, пропагандирующих отказ от прививок. Об этом 5 апреля сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева.
Законодательная инициатива Минздрава предусматривает введение наказаний за публичные призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, если предлагаемый законопроект будет принят парламентом, Роскомнадзор сможет блокировать содержащие подобные призывы интернет-ресурсы.
Необходимость данных мер Татьяна Яковлева объяснила активизацией антипрививочного лобби по всему миру. Недостоверная информация об опасности прививок подрывает доверие граждан к вакцинации и тем самым препятствует работе по профилактике опасных заболеваний. По словам заместителя министра, дезинформацией населения занимаются религиозные секты и некоторые средства массовой информации.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о последствиях нехватки вакцины на Украине
Источник фото: pxhere.com
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