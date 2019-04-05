Росстат: чаще всего к альтернативной медицине обращаются тяжелобольные люди

Чуть больше двух процентов граждан России, нуждающихся в медицинской помощи в минувшем году, обратились за ней к народным целителям, знахарям, экстрасенсам и гомеопатам. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные исследования, проведенного Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Наибольшая доля россиян, выбравших альтернативную медицину, наблюдается среди тех граждан, кто продолжительное время был нетрудоспособен из-за болезни (3,1%). К помощи экстрасенсов и целителей реже всего прибегали беременные женщины и студенты (1,8%). Женщины чаще мужчин обращались к услугам представителей альтернативной медицины. За 2018 год такими услугами воспользовались 2,4% опрошенных женщин, а мужчин - 1,8%.

По словам члена профильного комитета Совета Федерации Владимира Круглого, причиной обращения к альтернативной медицине является недоверие россиян к врачам и отсутствие квалифицированной медицинской помощи.

"Часто это физическая недоступность поликлиники или больницы в регионе - люди идут к знахарю за неимением квалифицированного врача рядом. А иногда причина - страх. Особенно это проявляется в случае с онкологическими заболеваниями. Люди хотят верить в чудо", - пояснил он в беседе с агентством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чаще всего россияне умирают от болезней кровообращения. За 2018 год увеличилось число онкологических заболеваний.

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