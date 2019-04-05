Солянка возглавила рейтинг вредных российских традиционных супов

Сегодня, 5 апреля, отмечается Международный день супа. К этому знаменательному дню отечественные диетологи и приурочили свой рейтинг самых вредных и самых полезных традиционных российских супов.

Так, по мнению ученых, самым вредным российским традиционным супом является солянка. В классическом блюде русской кухни, указывают диетологи, напичканном куриным мясом, копченым мясом, ветчиной и колбасой, слишком много солей и жиров.

Также у солянки высокий уровень калорийности, подчеркивают специалисты. Еще этот суп, предупреждают они, опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертоников.

Не удостоился положительных отзывов диетологов и грибной суп. Врачи отметили, что в нем слишком много экстрактивных веществ, стимулирующих работу пищеварительного тракта. Тем, кто страдает от недугов гастроэнтерологического профиля, употреблять грибной суп крайне не рекомендуется, указывают диетологи.

Наиболее полезным же врачи считают овощной вегетарианский суп, который является основой питания во всех клиниках. Такой суп, отмечают они, представляет собой оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ.

Врачи настоятельно рекомендуют есть супы буквально каждый день — они очень полезны для желудочно-кишечной системы. Но, подчеркивают диетологи, к выбору супа нужно подходить ответственно и осторожно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг государств с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Примечательно, что первую десятку рейтинга сплошь представляют страны, некогда входившие в состав почившего ныне Советского Союза.

Читайте также:

Знаменитые супы Campbell покинули Россию.