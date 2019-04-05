Исследование: злоупотребление кофе или чаем грозит развитием рака легких

Употребление двух и более чашек кофе или чая в сутки увеличивает риск развития рака легких. К такому выводу пришла международная группа специалистов, сообщает специализированный медицинский портал LiveScience.

В ходе масштабного восьмилетнего исследования ученые проанализировали медицинские показатели более 1,2 миллиона человек из стран Азии и Соединенных Штатов.

Исследователи выяснили, что у тех, кто выпивал в день две и более чашки кофе, риск развития рака легких повышался на 41%. У людей, выпивавших в день две и более чашки чая, риск развития рака легких увеличивался на 37%.

По словам специалистов, возраст человека, его расовая принадлежность не играют существенной роли. Они предполагают, что развитие рака легких в случае в кофе связано не с воздействием на организм человека кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. Связь между возникновением онкологического заболевания и употреблением чая не установлена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению китайских ученых, частое употребление горячего чая может привести к раку пищевода. Появление онкологического заболевания до 5 раз чаще проявляется у людей, регулярно пьющих много горячего чая.

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