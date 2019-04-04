Каждый пятый случай преждевременной смерти в мире связан с нарушением питания

Каждая пятая преждевременная смерть в мире связана с серьезным нарушением баланса веществ в организме, вызванного неправильным питанием. К такому выводу пришли специалисты американского Института измерения оценки здоровья, сообщает международный медицинский журнал The Lancet.

По данным проведенного медиками масштабного исследования, именно неправильное питание является одной из главных причин развития тяжелых форм заболеваний и преждевременной смерти. Только в 2017 году из-за нарушения пищевого баланса во всем мире умерли более 11 миллионов человек.

Специалисты подчеркивают, что нарушение питания выражается в двух крайностях. Первая заключается в хронической нехватке пищевых компонентов, а вторая - в существенном превышении нормы потребления продуктов.

Наибольшую озабоченность исследователей вызвало потребление в больших количествах сахара, соли, мяса и пряностей, что ведет к резкому увеличению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других эндокринных расстройств.

"Неполноценное питание наряду с пищевыми злоупотреблениями становятся основной причиной преждевременной смерти в мире, опережая смертность от инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний", - заключил руководитель Института измерения и оценки здоровья Кристофер Мюррей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты подготовили рейтинг государств с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.

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