Моряку удалили аппендицит на борту подводной лодки.

Одному из членов экипажа подводной лодки "Краснодар" потребовалась срочная операция по удалению аппендицита во время морского перехода. Лодка находилась под водой, и возможности направить моряка в медицинское учреждение не было. Поэтому командование Черноморского флота решило, что операцию необходимо проводить прямо на борту.
Начальник медслужбы "Краснодара" хирург Дмитрий Южанин провел операцию в кают-компании лодки. По информации пресс-службы Черноморского флота, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Его планируют доставить в больницу, как только "Краснодар" доберется до пункта базирования.
Хирургическая операция на борту находящейся на глубине подлодки прошла в современной истории флота впервые. Она продолжалась 4 часа в кают компании, площадь которой не превышает 5 квадратных метров.
Подводная лодка "Краснодар" была спущена на воду в марте 2015 года, а в мае 2017 выполняла боевые задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что зарплата командира подводной лодки достигает 250 тысяч рублей.
Источник фото: Пресс-служба Черноморского флота
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