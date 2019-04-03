У подростков, пьющих алкоголь, рост мозга ощутимо замедляется

У подростков, употребляющих алкоголь, значительно замедляется рост головного мозга, сообщает Pora.ru. Американские ученые установили, что спиртные напитки влияют на развитие таламуса (так называемого информатора организма), белого вещества и центра памяти. Скорость их роста в среднем снижается на 70 процентов для тех, кто употребляет много алкоголя и на 50 процентов — для тех, кто пьет умеренно.

Специалисты из Портленда провели эксперимент с макаками-резусами. По результатам опытов они сделали вывод, что употребление алкоголя не только ухудшает деятельность мозга, но и замедляет его рост. Было также установлено, что даже небольшое количество употребляемого алкоголя ведет к атрофии центра памяти и других участков мозга. Исследователи во время опытов приматов-подростков помещали в клетки с разными поилками, в одну из которых наливали чистую воду, в другую — раствор спирта, равный по крепости пиву. Когда обезьяны "полюбили" алкоголь, они получали любое его количество. Выяснилось, что ежедневный объем алкоголя в четыре-пять банок пива значительно тормозил темпы роста мозга.

Фото: 4youwomen.ru

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