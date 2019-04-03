Ученые создали пластырь от звона в ушах

Как сообщает Pora.ru, учеными из университета Западной Вирджинии разработан пластырь, который уменьшает и даже устраняет звон в ушах, если его прикрепить у основания черепа и менять каждый день в течение трех месяцев. Нужный эффект достигается благодаря содержанию в пластыре популярного анестетика лидокаина.

Ряд исследований показал, что эффект от применения пластыря способствует уменьшению звона в ушах, и он ощущается примерно через месяц после начала курса. А через 2-3 месяца отмечались уже стойкие результаты. Правда, как именно действует пластырь, ученые пока не ответили.

Звон в ушах называется тиннитусом и проявляется у всех по-разному, напоминая стрекотание кузнечиков, гул, звон, свист, шипение или шум водопада. Согласно статистике, почти каждый пятый в возрасте от 55 до 65 лет отмечает у себя подобные симптомы. Врачи объясняют, что на появление недуга влияют воздействие шума или акустическая травма.

При всей пользе новинки сами разработчики, однако, предупреждают, что пользоваться таким пластырем самостоятельно, без консультации с лечащим врачом, не стоит. Могут быть противопоказания в каждом индивидуальном случае, поэтому не стоит сразу покупать новинку в аптеке, как только вы ее увидели.

Фото: Шаг к Здоровью

Читайте также:

Умный пластырь определяет состояние здоровья по поту

Пластырь с микроиголками заменит гормональные контрацептивы

В Благовещенске пациентку после операции перевязали скотчем