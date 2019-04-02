Будущих космонавтов лишат сна на 64 часа, чтобы проверить психологическое состояние

Кандидатов в российские космонавты поместили в сурдокамеру для проведения тестов. Испытуемые должны оставаться психологически-устойчивыми в течение 64 часов.
Сурдокамера — это стенд под названием "Квант", который организует регулируемую непрерывную деятельность космонавтов в условиях полной изоляции. Проверка подразумевает поочередное дежурство в закрытой среде, каждый кандидат в космонавты должен будет бодрствовать в течение 64 часов и оставаться при этом психологически-устойчивым.
Во время бодрствования кандидат должен будет выполнить ряд тестов и заданий. Деятельность в сурдокамере максимально приближена к условиям и нагрузке на МКС. Также кандидат должен будет следить за своими медицинскими показателями и принимать соответствующие меры, в случае их отклонения.
Помимо проверки будущих космонавтов на выносливость и психологическую нагрузку, перед инструкторами стоит еще одна задача — приспособить организм кандидатов к высоким нагрузкам и условиям, в которым им придется работать.
Также будущие космонавты должны будут вести личные видеодневники и репортажи. Им будут ставить различные творческие задания, а также отводить свободное время, которым они смогут распоряжаться по своему усмотрению.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об исследовании ученых, которые интересовались тем, как полеты на Марс изменят психику космонавтов.
Фото: Роскосмос
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