Разделение позитивных эмоций с окружающими быстро повышает настроение

Быстро поднять настроение возможно, если делиться позитивными мыслями с другими людьми, а также перестать негативно воспринимать окружающих. К такому выводу пришли психологи университета Айовы (США), сообщает издание Journal of Happiness Studies.
"Короткая прогулка, в ходе которой вы будете концентрировать внимание на хорошем отношении к окружающим, разделять с ними ваши эмоции, заметно уменьшит уровень беспокойства и тревоги, усилив ощущение счастья", - поясняет один из специалистов.
Исследователи провели небольшой эксперимент, в ходе которого они разделили испытуемых на четыре группы. Участники первой группы должны были делиться со встречными людьми своими положительными эмоциями. Участники второй - думать о встреченных людях без негатива, как о своих хороших знакомых. От участников двух других групп требовалось мысленно подтверждать свое превосходство над другими людьми.
Выяснилось, что те испытуемые, которые входили с первые две группы, показали более высокие показатели по параметрам удовольствия, счастья и эмоциональной удовлетворенности. Люди из группы "превосходства", напротив, показали низкие результаты.
"Чувство превосходства является стратегией соревнования. Человек с таким складом ума чаще ощущает тревогу, стресс и депрессию", - указывают американские психологи.
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