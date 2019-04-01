Американский журнал обратил внимание на пристрастие россиян к гематогену.

Американский лайфстайл-журнал Vice опубликовал статью о необычном, по мнению жителей США, пристрастии россиян к гематогену. Автор материала Марк Хей называет гематоген продуктом "бережливости, прагматизма и централизованного тоталитарного производства и распределения".
По мнению журналиста, большое удивление вызывает то обстоятельство, что многие советские граждане не знали, из чего изготовлены сладкие батончики, а делают их из натуральной крови. Автор говорит о неведении относительно происхождения продукта и многих его современных потребителей, которые, в то же время, считают гематоген хорошим профилактическим средством от простуды и других болезней.
Марк Хей обратился за комментарием к российским ученым Марии Пироговской и Анастасии Лахтиковой. Они рассказали, как в детстве родители дарили им гематоген, и что дети любили это лакомство, воспринимая его в качестве альтернативы шоколаду.
В публикации приводится мнение американского гематолога Томаса ДеЛургери, который считает, что один батончик гематогена содержит рекомендованную для детей дневную порцию железа, причем, в отличие от таблеток — в хорошо усваиваемой форме.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об отношении американцев к русским мультфильмам.
Источник фото: wikimedia. org
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