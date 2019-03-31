Алкоголь и лишний вес названы основными причинами появления рака у женщин

Лишний вес и частое употребление алкоголя повышают риск появления рака у женщин. К такому выводу пришли специалисты из Австралии в ходе анализа шести исследований с участием более 200 тысяч женщин. Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что более 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить, если пациентки откажутся от алкоголя и приведут свой вес в норму.
"Мы обнаружили, что ожирение может стать причиной самой главной причиной развития рака молочной железы. Нормализация веса тела позволит предотвратить 17, 5 тысяч случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысяч случаев", - отметил один из специалистов.
Риск рака молочной железы увеличивается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день, подчеркивают медики.
Специалисты также выяснили, что применение гормональной терапии в период менопаузы является причиной 7% случаев рака молочной железы в постменопаузе.
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