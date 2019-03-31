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Алкоголь и лишний вес названы основными причинами появления рака у женщин

Здоровье » Здравоохранение

Лишний вес и частое употребление алкоголя повышают риск появления рака у женщин. К такому выводу пришли специалисты из Австралии в ходе анализа шести исследований с участием более 200 тысяч женщин. Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.

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Исследователи выяснили, что более 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить, если пациентки откажутся от алкоголя и приведут свой вес в норму. 

"Мы обнаружили, что ожирение может стать причиной самой главной причиной развития рака молочной железы. Нормализация веса тела позволит предотвратить 17, 5 тысяч случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысяч случаев", - отметил один из специалистов. 

Риск рака молочной железы увеличивается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день, подчеркивают медики. 

Специалисты также выяснили, что применение гормональной терапии в период менопаузы является причиной 7% случаев рака молочной железы в постменопаузе. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто. По словам медиков, многие проблемы со здоровьем, характерные для диабетиков, во многом связаны с ожирением.

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Темы рак женщины алкоголь медицина лишний вес исследование
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