Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто. Об этом сообщает специализированный медицинский журнал Diabetes Care.
По словам медиков, многие проблемы со здоровьем, характерные для диабетиков, во многом связаны с ожирением. Специалисты из многих стран сходятся во мнении, что длительные голодовки и резкое похудения окажут значительную помощь в лечении диабета второго типа.
Исследователи выяснили, что замена твердых продуктов на жидкую пищу, содержащую аналогичное количество белков, углеводов и жиров, способна заметно понизить количество калорий в ежедневном рационе человека, не вынуждая его испытывать постоянное чувство голода.
Пациенты с диабетом, перешедшие на жидкую пищу, за полгода сбросили приблизительно 2,4 килограмм, а также избавились от проблем с высоким давлением и метаболизмом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам кандидата медицинских наук и диетолога Маргариты Королевой, умеренная физическая активность и здоровое питание помогут побороть пристрастие к сладкому. Сахар - это природный антидепрессант, воздействующий на рецепторы головного мозга и вызывающий привыкание, отметила она.
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