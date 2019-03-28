Физическая активность и здоровое питание помогут побороть тягу к сладкому

Умеренная физическая активность и здоровое питание помогут побороть пристрастие к сладкому. Такое мнение в интервью телеканалу HCH высказала кандидат медицинских наук и диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, сахар - это природный антидепрессант, воздействующий на рецепторы головного мозга, фактически "перепрограммируя" их. Сахар доставляет человеку удовольствие и позволяет почувствовать небольшое расслабление, чем активно пользуется пищевая промышленность .

"По сути, сахар это наркотик, который формирует зависимость у человека. Чтобы побороть зависимость от потребления сладкого - нужна альтернатива. Человек должен научиться получать удовольствие от других факторов", - сказал Королева.

Она добавила, что такими факторами являются здоровое питание и физическая активность. Однако выбирать нужно именно такие практики, которые будут приносить человеку удовольствие. Тогда побороть тягу к сладкому будет заметно легче, заключила специалист.

Напомним, что в минувшем году норма потребления сахара в России была превышена почти в два раза, составив 39 килограмм на одного человека при норме в 24 килограмма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным американских медиков, соль и сахар нужны организму в равной степени, и от их умеренного употребления с человеком ничего не случится. Однако избыток этих веществ в пище может привести к проблемам со здоровьем.

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