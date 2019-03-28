Часть пациентов психоневрологических интернатов планируют отпустить домой

Часть пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ) России по результатам проведенных индивидуальных обследований могут отпустить домой. Об этом в рамках заседания Совета при правительства России по вопросам попечительства в социальной сфере сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы намерены провести индивидуальное обследование каждого гражданина, проживающего в психоневрологическом интернате, с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти", - сказала она.

Цель обследований будет заключаться в том, чтобы перевести часть пациентов на иные формы работы: сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому. Также будут установлены новые меры социальной и медицинской поддержки. Ожидается, что обследование всех пациентов интернатов проведут в ближайшие четыре месяца.

Ситуация, которая сложилась в данной сфере, Голикова назвала "тревожной" и отметила, что масштабная проверка российских психоневрологических интернатов показала неудовлетворительные результаты. Во многих из них отсутствуют элементарные удобства, а сами пациенты лишены личного пространства. Штат работников интернатов в среднем по стране укомплектован только на 75%, в отдельных регионах ситуация еще хуже.

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