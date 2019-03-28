Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням

Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии. К такому выводу пришел специалист Детского госпиталя Хойтера в Мюнхене Маркус Эге в статье для журнала ATSjournals.
Такой эффект он назвал "эффектом фермы" и объяснил двумя ключевыми факторами: дети пьют необработанное молоко и часто контактируют с коровами и сеном.
По его словам, в желудке коровы вырабатываются особые летучие компоненты, которые смягчают воспалительные процессы дыхательных путей, вызванные аллергией. Дети, вдыхая эти компоненты, становятся менее восприимчивы к заболеваниям такого рода.
Исследования показали, что у деревенских детей в школьном возрасте наблюдается повышенный уровень эндотоксинов CD14 и TLR4, которые опасны для человека. Однако эксперименты, проведенные на мышах, показали способность метаболитов защитить организм от аллергии дыхательных путей, добавляет Эге.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сидячий образ жизни, сопряженный с низким уровнем физической активности, связан с каждой десятой ранней смертью человека в мире. Такой вывод в результате своего исследования сделали специалисты британского университета Белфаста.
Читайте также: Каждая десятая преждевременная смерть связана с сидячим образом жизни
Украинская разведка обвинила Россию в намерении повлиять на президентские выборы
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.