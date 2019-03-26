Австралийские исследователи заявили о негативном влиянии смартфонов на здоровье

Постоянное использование смартфонов делает людей вялыми и менее продуктивными на работе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование специалистов из Технологического университета Кливленда в Австралии.
Исследователи опросили более 700 австралийцев в возрасте от 18 до 83 лет и выяснили, что каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина связывали ухудшение своего здоровья с использованием смартфонов. Гаджет отрицательно повлиял на качества сна респондентов, некоторые участники опроса отметили появление болей в спине и суставах.
"Смартфоны улучшили качество жизни людей, а с другой - стали калечить человека. Они отрицательно воздействуют на людей любого возраста. За последние 13 лет, число пострадавших от их воздействия заметно увеличилось", - отмечает руководитель исследования Оскар Треспаласиос.
По прогнозам австралийских специалистов, к концу 2019 года число людей, которых затронут негативные последствия использования смартфонов, во всем мире превысит 2,5 миллиардов человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Ратгерского университета в Соединенных Штатах Америки заявили о вреде использования смартфонов в процессе учебы. По их мнению, это серьезно сказывается на успеваемости студентов. К такому выводу они пришли после проведения эксперимента.
Читайте также: Смартфоны в школах крайне вредны для процесса обучения
Что придет на смену смартфонам
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В ближайшее время ему предстоит попасть еще в несколько бурь.
Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.