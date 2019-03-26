Австралийские исследователи заявили о негативном влиянии смартфонов на здоровье

Постоянное использование смартфонов делает людей вялыми и менее продуктивными на работе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование специалистов из Технологического университета Кливленда в Австралии.

Исследователи опросили более 700 австралийцев в возрасте от 18 до 83 лет и выяснили, что каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина связывали ухудшение своего здоровья с использованием смартфонов. Гаджет отрицательно повлиял на качества сна респондентов, некоторые участники опроса отметили появление болей в спине и суставах.

"Смартфоны улучшили качество жизни людей, а с другой - стали калечить человека. Они отрицательно воздействуют на людей любого возраста. За последние 13 лет, число пострадавших от их воздействия заметно увеличилось", - отмечает руководитель исследования Оскар Треспаласиос.

По прогнозам австралийских специалистов, к концу 2019 года число людей, которых затронут негативные последствия использования смартфонов, во всем мире превысит 2,5 миллиардов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Ратгерского университета в Соединенных Штатах Америки заявили о вреде использования смартфонов в процессе учебы. По их мнению, это серьезно сказывается на успеваемости студентов. К такому выводу они пришли после проведения эксперимента.

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