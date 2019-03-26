Сидячий образ жизни связан с каждой десятой ранней смертью человека в мире

Сидячий образ жизни, сопряженный с низким уровнем физической активности, связан с каждой десятой ранней смертью человека в мире. Такой вывод в результате своего исследования сделали специалисты британского университета Белфаста. Об этом сообщает Journal of Epidemiology & Community Health.

Медики проанализировали данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения и Национальной службой здравоохранения Великобритании. Они подсчитали число людей, ведущих сидячий образ жизни, а после вычислили долю, которая каждый год преждевременно умирает от болезней, связанных с гиподинамией.

Выяснилось, что в год от заболеваний, которые связаны с сидячим и малоподвижным образом жизни, умирает около 70 тысяч британцев. Почти каждая десятая смерть в Великобритании и в целом в мире является результатом недостаточной физической активности и сидячего образа жизни, отмечают специалисты.

Борьба с этим явлением спасет множество жизней, а также принесет ощутимую пользу экономике, поскольку в Великобритании медицинские службы ежегодно тратят более 700 миллионов фунтов на борьбу с последствиями гиподинамии. Всего этого можно избежать, если вдвое повысить уровень физической активности, заключают исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта и рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Шаньдун в северном Китае.

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