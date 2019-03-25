У детей курильщиков в разы выше вероятность возникновения врожденных пороков сердца

У детей курящих мужчин в разы выше вероятность возникновения врожденных пороков сердца. Курение будущих отцов не менее опасно для еще не родившихся детей, чем курение будущих мам.

К столь любопытному выводу пришли ученые из Китая. Свое исследование они опубликовали на страницах научного издания European Journal of Preventive Cardiology.

Китайские исследователи, что примечательно, изучили данные о здоровье и привычках восьми миллионов человек.

В ходе исследования выяснилось, что активное курение матери приводит к коэффициенту возникновения порока сердца в 1,25 балла или 25 %. Еще большая связь обнаружилась между пассивным курением матери и курением отца — в этом случае коэффициент риска равнялся 2,24 и 1,74 соответственно.

Наибольший риск врожденного порока сердца обнаружили при активном и пассивном курении матери, а также при курении отца — 2,18, 2,56 и 1,77 баллов соответственно.

Также огромный риск получить врожденный порок сердца наблюдался у тех детей, чьи матери пристрастились к сигарете еще до беременности — 1,46.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетологи из карельского центра медицинской профилактики рассказали об эффективном способе похудения. Абонемент в спортзал, указывают они, не понадобится — достаточно лишь придерживаться верно подсчитанной нормы калорий.

Фото: Минздрав РФ.

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