У детей курильщиков в разы выше вероятность возникновения врожденных пороков сердца

У детей курящих мужчин в разы выше вероятность возникновения врожденных пороков сердца. Курение будущих отцов не менее опасно для еще не родившихся детей, чем курение будущих мам.
К столь любопытному выводу пришли ученые из Китая. Свое исследование они опубликовали на страницах научного издания European Journal of Preventive Cardiology.
Китайские исследователи, что примечательно, изучили данные о здоровье и привычках восьми миллионов человек.
В ходе исследования выяснилось, что активное курение матери приводит к коэффициенту возникновения порока сердца в 1,25 балла или 25 %. Еще большая связь обнаружилась между пассивным курением матери и курением отца — в этом случае коэффициент риска равнялся 2,24 и 1,74 соответственно.
Наибольший риск врожденного порока сердца обнаружили при активном и пассивном курении матери, а также при курении отца — 2,18, 2,56 и 1,77 баллов соответственно.
Также огромный риск получить врожденный порок сердца наблюдался у тех детей, чьи матери пристрастились к сигарете еще до беременности — 1,46.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетологи из карельского центра медицинской профилактики рассказали об эффективном способе похудения. Абонемент в спортзал, указывают они, не понадобится — достаточно лишь придерживаться верно подсчитанной нормы калорий.
Фото: Минздрав РФ.
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