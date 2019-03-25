Без физкультуры: похудеть можно благодаря подсчету калорий

Сбросить лишний вес и поддерживать его можно и без изнуряющих физических упражнений. Достаточно лишь придерживаться верно подсчитанной нормы калорий.

Об этом заявили специалисты из карельского центра медицинской профилактики.

Так, сообщают эксперты, необходимо помнить одну важную вещь, подсчитывая индивидуальную норму калорий. 3,5 тысячи килокалорий — это 0,45 килограмма массы тела, объясняют специалисты. Чтобы избавиться от этих самых 0,45 килограмма за неделю, нужно отказаться от 500 килокалорий в день.

Не стоит исключать из своего рациона овощи, фрукты, мясо и рыбу, предупреждают диетологи. Наверняка, указывают они, в ежедневном рационе найдется нечто другое, более вредное, от чего можно будет легко отказаться.

Чтобы соблюдать подсчитанную норму калорий, ученые советуют вести пищевой дневник. И не делать, предупреждают они, исключения для перекусов — йогурта, яблока или же печенья. Их тоже необходимо заносить в дневник.

Для всего съеденного за день необходимо записывать вес и калорийность, состав белков, жиров и углеводов. Потом нужно высчитать общее количество калорий, съеденных за день. Затем специалисты советуют проверить, от чего именно можно отказаться. Следует, указывают они, исключить быстрые углеводы, не приносящие ничего кроме лишнего веса — булки, шоколадки, сладкие газированные напитки.

Следующий шаг — поставить себе четкую цель. Например, отказаться от 1000 килокалорий в сутки. Это позволит потерять за неделю до килограмма. Если в конце недели самочувствие не ухудшается, можно при необходимости попробовать отказаться и еще от какого-то количества калорий.

Но в день, предупреждают диетологи, необходимо съедать не меньше 1000 килокалорий. Меньшее их количество уже может быть опасно для здоровья и самочувствия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что регулярное употребление апельсинового сока на четверть снижает риск инсульта.

Читайте также:

Совместимы ли диета и алкоголь.