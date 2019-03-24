Больные раком мозга часто связывают симптомы болезни со старением

Большинство пациентов с диагнозом "рак головного мозга" не придавали значения симптомам болезни, воспринимая их как процесс естественного старения организма. К такому выводу пришли специалисты из Королевского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в журнале Public Library of Science.

Пациенты обращали внимание на ухудшение памяти, неустойчивость вестибулярного аппарата, повышенную утомляемость и сонливость, спутанность речи. Однако больные откладывали визит к врачу, поскольку считали данные симптомы результатом возрастных изменений в организме.

"Я мыл посуду в раковине и стал очень медленно наклоняться, все ниже и ниже. Забавно, что у тебя даже мысли нет: "Стоит навестить доктора". Ты просто думаешь, что переживешь это", - приводятся слова одного из пациентов.

Исследователи подчеркивают, что многие из больных не хотели "беспокоить докторов по пустякам", а о своем диагнозе узнали лишь тогда, когда были доставлены в лечебные учреждения с подозрением на инсульт или старческую деменцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские генетики из университета Йеля нашли несколько генов, мутации в которых приводят к развитию глиобластомы - крайне агрессивной формы рака мозга.

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