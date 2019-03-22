Употребление апельсинового сока на четверть снижает риск инсульта

Регулярное употребление апельсинового сока снижает риск инсульта на 24 %.

К столь любопытному выводу пришли ученые из Нидерландов.

На эксперимент, что позволил им доказать полезные свойства апельсинового сока, европейские исследователи потратили целых десять лет. В течение этого долгого времени ученые из Нидерландов наблюдали за 35-ю тысячами добровольцев.

Эксперты регулярно опрашивали респондентов на предмет их самочувствия, жалоб на здоровье или наличия у них головной боли или недомогания. Также ученые справлялись об их рационе питания.

Сопоставив полученные данные, ученые выяснили, что регулярное употребление апельсинового и других аналогичных соков из фруктов и цитрусовых оказывает полезное воздействие на человеческий организм.

Ученые из Нидерландов советуют выпивать в неделю от 4 до 8 стаканов апельсинового сока. Этого, уверены они, для здоровья сердца и кровеносных сосудов будет достаточно. Раньше, отмечают ученые, считалось, что апельсиновый сок вреден из-за большого количества сахара.

Но, указывают эксперты, польза от напитков из сладких плодов перевешивает предполагаемый вред от обилия натурального сахара в них.

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