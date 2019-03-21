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Ученые: горячий чай увеличивает риск развития рака пищевода

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ежедневное употребление слишком горячего чая ведет к увеличению риска развития рака пищевода. К такому выводу пришли специалисты Американского онкологического общества, сообщает издание The Mirror.

Ученые: горячий чай увеличивает риск развития рака пищевода. 401155.jpeg

Ученые наблюдали за 50 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет в течение десяти лет. Полученные в результате исследования выводы показали, что регулярное употребление горячего чая, температура которого превышает 60 градусов Цельсия, увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

"Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Но мы рекомендуем подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем их пить", - сказал один из авторов исследования. 

Рак желудка сопровождается такими симптомами, как расстройство желудка, изжога, затрудненное глотание, тошнота после еды, потеряла аппетита и веса, а также болями в спине. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские специалисты из Университета Васэда установили связь между недосыпанием и ожирением. По их словам, если человек мало спит, то чаще хочет есть. Особенно чувство голода у недосыпающих обострялось в поздние часы. Организм набрался сил после того, как удалось нормально выспаться. Меньше спишь - набираешь в весе: таков главный вывод японских ученых.

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Темы чай ученые здоровье рак пищевода
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