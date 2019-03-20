Короткие прогулки снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта и рака

Короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта и рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Шаньдун в северном Китае. Об этом сообщает медицинский портал MedicalXpress.
Ученые проанализировали данные по 88 тысячам человек в период с 1997 по 2008 год и выяснили, что люди, которые совершали короткие прогулки или работали в саду от 10 минут до часа каждую неделю - на 18% сократили риск преждевременной смерти. Исследователи также отмечают, что умеренные физические нагрузки от двух до пяти часов в неделю снижают риск ранней смерти от заболеваний на 31%.
По словам медиков, езда на велосипеде, короткие прогулки и физические упражнения наиболее эффективны для уменьшения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом подчеркивается, что исследование носит наблюдательный характер, какие-либо определенные выводы пока делать еще слишком рано, добавляют специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что переход на диету и здоровую пищу помогает людям избавиться от хронической депрессии и плохого настроения. Ученые установили связь между депрессией и диетой, а также выяснили, что переход на средиземноморскую диету и здоровое питание оказывает положительный эффект чаще, чем употребление жирной и вредной еды.
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Физический труд увеличивает риск преждевременной смерти у мужчин
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
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