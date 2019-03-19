Грипп, ОРВИ, пневмония: данные Росстата о самых распространенных детских болезнях

Заболевания органов дыхания, в том числе ОРВИ, грипп и пневмония, стали самыми распространенными детскими болезнями в 2017 году в России. Их перенесли более 30 миллионов детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад Федеральной службы государственной статистики.
Следом за болезнями органов дыхания идут травмы и отправления - от них в 2017 году пострадали более 2,5 миллионов детей. На третьем месте оказались инфекционные и паразитарные заболевания - около 1,7 миллионов случаев.
В список также вошли кожные патологии и болезни подкожной клетчатки (1,7 миллионов заболевших) и заболевания органов пищеварения (1,6 миллионов). В ведомстве подчеркивают, что в десятку наиболее распространенных диагнозов не попали новообразования, которые были обнаружены у 121 тысячи детей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Росстата, чаще всего россияне умирают от болезней кровообращения. За минувший год также увеличилось число онкологических заболеваний. Специалисты обратили внимание и на то, что за 2018 год смертность в России впервые за долгое время серьезно превысила рождаемость. За первое полугодие прошедшего года в стране родились 783 тысяч детей, а умерли - 947 тысяч.
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