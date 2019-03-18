Большинство диет бесполезны без употребления большого количества воды

В зимнее время года людям свойственно набирать вес, а весной — стараться сбросить его, чтобы выглядеть стройными, здоровыми и красивыми летом.

Но далеко не у всех желание похудеть обвенчается успехом, уверены ученые из Калифорнийского университета в Соединенных Штатах Америки.

Так, указали эксперты, у подавляющего большинства популярных диет есть одна грубая общая ошибка. Не важно, подчеркивают американские ученые, едите вы лишь крупы или довольствуетесь лишь фруктами да овощами. Необходимо, советуют эксперты, пить как можно больше воды — без этого, уверены ученые из США, ожидаемого результата добиться никак не удастся. Но большинство современных диет, сетуют ученые, старательно игнорируют факт необходимости употребления большого количества воды.

Неправильно думать, объясняют специалисты из Калифорнийского университета, что одно только обильное питье воды может помочь избавиться от лишнего веса. Но, когда вода входит в режим питания на постоянной основе, указывают ученые, она становится крайне и крайне полезной.

Особенно стоит обратить внимание на потребление воды тем, подчеркивают эксперты, кто сидит на экстремальных диетах — например, питается одним мясом. При такой диете отсутствие в организме достаточного количества влаги, объясняют ученые, может сильно навредить почкам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярные лекарства от стенокардии могут навредить жизни и здоровью человека. Из-за одного вещества, содержащихся в них, препараты могут даже привести к полной остановке сердца и летальному исходу.

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