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Источник Правда.Ру

Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца

Здоровье

Употребление популярных лекарств от стенокардии может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже остановке "мотора" человеческого организма.

Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца. 400898.jpeg

К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.

Так, пишут авторы материала, все дело в нифедипине, который содержится в популярных лекарствах от стенокардии в больших количествах. Употребление препаратов с этим веществом с высокой дозировкой может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, предупреждают ученые.

Также, уверены они, существует и риск полной остановки сердца и летального исхода.

Лекарства от стенокардии с дигидропиридином и амлодипином, отмечают специалисты из Европы, не имеют опасных побочных эффектов.

Напомним, что стенокардия — резкая боль или острый дискомфорт в области груди. Зачастую стенокардия является предвестницей ишемической болезни сердца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты рассказали о самых опасных для жизни и здоровья человека медицинских процедурах. Так, выяснилось, что крайне осторожно стоит относиться к отбеливанию зубов, лазерной коррекции зрения и пилингу.

Также "Правда.Ру" писала о том, что ежедневное употребление в пищу обыкновенных куриных яиц, утверждают ученые, может привести к серьезным заболеваниям сердца и кровеносных сосудов.

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Темы наука сердце ученые Европа здоровье
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