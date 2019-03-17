EurekAlert: содержащие нифедипин лекарства опасны для здоровья

Препараты, содержащие высокую долю вещества нифедипин, повышают риск внезапной остановки сердца. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на заявление Европейского общества кардиологов, опубликованное на сайте EurekAlert.

По результатам проведенного специалистами исследования, были установлено, что высокие дозы данного вещества увеличивают риск остановки сердца.

"Нифедипин часто использует многими кардиологами и другими врачами, - отметил эксперт Академического медицинского центра Амстердама. - Однако исследование показало, что высокие дозы вещества увеличивают риск внезапной остановки сердца. Это результаты придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата".

До этого считалось, что лекарства, содержащие такие вещества, как нифедипин, дигидропиридин и амлопидин являются одинаково безопасными и эффективными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 14 февраля из обращения в России отозвали препарат для лечения кашля "Эреспал" из-за содержащегося в нем вещества фенспирид, который был признан опасным для здоровья. Французские врачи доказали негативное воздействие вещества на работу сердца. По их мнению, частое использование препарата влечет за собой риск остановки сердца.

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