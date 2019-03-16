Беспроводные наушники повышают риск развития рака мозга

Беспроводные наушники серьезно повышают риск развития рака мозга.

Об этом сообщает американский информационный телеканал Fox News.

Так, сообщают журналисты, ученые провели исследование с целью выяснить, как излучение от Bluetooth-наушников может влиять на организм животных. В ходе эксперимента выяснилось, что беспроводные наушники могут способствовать развитию рака мозга.

Также, указывают специалисты, беспроводные наушники — крайне популярный на сегодняшний день аксессуар — могут привести к депрессии, расстройству внимания и проблемам со слухом.

Речь, отмечают специалисты, идет об излучении, подобном микроволновому. Так, получается, указывают эксперты, что в случае использования Bluetooth-наушников человек направляет микроволновые волны прямо в свой головной мозг, что, очевидно, пагубно влияет на его состояние и здоровье.

Американский информационный телеканал Fox News также обращает внимание на то, что несмотря на огромную популярность беспроводных устройств, длительных исследований на людях пока не проводилось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежедневное употребление обыкновенных куриных яиц значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, поясняют ученые, что в них очень много холестерина.

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