Беспроводные наушники повышают риск развития рака мозга

Беспроводные наушники серьезно повышают риск развития рака мозга.
Об этом сообщает американский информационный телеканал Fox News.
Так, сообщают журналисты, ученые провели исследование с целью выяснить, как излучение от Bluetooth-наушников может влиять на организм животных. В ходе эксперимента выяснилось, что беспроводные наушники могут способствовать развитию рака мозга.
Также, указывают специалисты, беспроводные наушники — крайне популярный на сегодняшний день аксессуар — могут привести к депрессии, расстройству внимания и проблемам со слухом.
Речь, отмечают специалисты, идет об излучении, подобном микроволновому. Так, получается, указывают эксперты, что в случае использования Bluetooth-наушников человек направляет микроволновые волны прямо в свой головной мозг, что, очевидно, пагубно влияет на его состояние и здоровье.
Американский информационный телеканал Fox News также обращает внимание на то, что несмотря на огромную популярность беспроводных устройств, длительных исследований на людях пока не проводилось.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежедневное употребление обыкновенных куриных яиц значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, поясняют ученые, что в них очень много холестерина.
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