Потребление яиц серьезно повышает риск заболеваний сердца и сосудов

Ежедневное употребление обыкновенных куриных яиц серьезно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом, ссылаясь на исследование ученых, сообщает американское издание The New York Times.

Так, пишут авторы материала, ученые выяснили, что ежедневно употребление яиц повышает риск заболеваний сердца и сосудов на 17 %.

Примечательно, что, согласно исследованию ученых, куриные яйца значительно повышают риск смертности и от других недугов.

Дело, поясняют исследователи, в холестерине, что содержится в куриных яйцах в огромных количествах. Примечательно, что ежедневное употребление яиц, признают ученые, может иметь и положительные стороны — так, например, в них содержатся полезные для человеческого организма минералы и аминокислоты.

Эксперты указывают, пишет американское издание The New York Times, что не стоит совсем отказываться от употребления куриных яиц. Необходимо лишь, считают ученые, снизить потребление яиц или же хотя бы яичных желтков.

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