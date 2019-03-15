Мужчина заработал гнойное воспаление мозга из-за ватных палочек

Житель Британии заработал гнойное воспаление мозга из-за кусочка ваты, который застрял у него в ухе. Однако врачи обнаружили причину инфекции уже во время операции по удалению гноя.

Изначально мужчина обратился в больницу из-за боли в левом ухе. Он рассказал врачам, что сильная боль преследует его уже более десяти дней. Помимо боли проявлялись и другие симптомы: тошнота, слабость и рвота. Тогда медики выписали ему таблетки от ушной инфекции.

После безуспешного лечения, у британца случился приступ и его доставили в реанимацию. Врачи обнаружили, что пациент частично теряет память и может вести себя неадекватно. Тогда ему сделали томографию и обнаружили в мозгу скопление гноя. Во время операции по удалению гнойных образований, доктора выявили небольшой кусочек ваты, который и стал причиной нагноения.

Уже через десять дней после успешной операции пациент полностью восстановился. Медики отмечают, что у него не наблюдается никаких приобретенных заболеваний, а компьютерная томография подтвердила, что внутренние отеки мозга исчезли. Британец подчеркнул, что откажется от использования ватных палочек.

Напомним, "Правда.Ру" приводила рекомендации отоларинголога Юрия Солдатова, который рассказывал, как правильно чистить уши.

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