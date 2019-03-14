Индус умер после операции по пересадке волос.

Индийский предприниматель скончался после попытки ускоренного восстановления волосяного покрова на голове. 43-летний владелец транспортной компании обратился в частную клинику, скрыв свое намерение от семьи.
Пациент хотел, чтобы за один раз ему пересадили более 9 тысяч волос, что втрое превышает количество, принятое в медицинской практике. Врач согласился на трансплантацию лишь 3700 волос. Вместо стандартных 6 — 8 часов процедура продолжалась 12 часов.
После операции у мужчины случился анафилактический шок. На следующий день он скончался в больнице в результате отказа нескольких внутренних органов.
Индийское издание Times of India сообщает, что операция обошлась предпринимателю в 500 тысяч рупий (около 500 тысяч рублей) и происходила в одной из клиник пластической хирургии Мумбаи 8 марта. По словам врачей, все необходимые проверки пациент прошел. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о случаях гибели пациентов после пластических операций в Москве и Волгограде.
Источник фото: wikimedia. org
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