Ученые выяснили, что наушники Apple могут вызывать рак

Исследования радиочастотных излучений наушников AirPods показали, что эти устройства могут провоцировать онкологические заболевания. Данный вывод, основанный на экспериментах над животными, поддержали 250 специалистов из разных стран.

Беспроводные наушники "общаются друг с другом с помощью магнитного индукционного поля", которое "посылают через ваш мозг", — сообщил британскому изданию Daily Mail профессор медицины Калифорнийского университета Беркли Джоэл Московиц.

По мнению калифорнийского профессора, неконтролируемое распространение беспроводных технологий может иметь катастрофические последствия для здоровья людей. Опасность представляют даже те излучения, которые не превышают максимального уровня, установленного национальными и международными стандартами.

Чтобы остановить этот процесс ученые составили петицию.

За прошлый год Apple продала 28 миллионов пар беспроводных наушников. Ранее "Правда.Ру" сообщала о создании специалистами компании наушников, способных измерять давление, пульс и другие параметры состояния человеческого организма.

Источник фото: wikimedia.org

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