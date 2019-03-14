PLoS Genetics: недостаток витамина B12 значительно ослабляет иммунитет

Недостаток витамина B12 в организме приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот во всех органах тела. Такой вывод сделали специалисты из университета Хьюстона в США, после проведенного ими исследования. Об этом сообщает журнал PLoS Genetics.

По словам ученых, они провели опыты над червями и установили, что употребление пищи с повышенным содержанием витамина B12 резко повышало устойчивость червей к стрессовым факторам и различным патогенам. Именно этот витамин почти в полтора раза продлил червям жизнь при попадании в организм смертельных доз синегнойной, а также спас жизни 30% червей после заражения фекальной палочкой.

Исследователи также отмечают, что витамин B12 играл важную роль в процессе расщепления обрывков повреждённых белков внутри митохондрий. Недостаток витамина, напротив, ухудшал эту работу и приводил к появлению проблем с иммунитетом.

В ближайшее время специалисты проведут еще ряд исследований и проверят, можно ли перенести их результаты на организм человека.

Напомним, что витамин B12 участвует в новых копий ДНК, в работе некоторых белков и созревании клеток крови. Недостаток B12 может привести к малокровию и шизофрении, а переизбыток - ускорить накопление мутаций в ДНК.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственные витамины в таблетках, которые продаются в аптеках, могут навредить организму человека. К такому выводу пришли ученые из Дании.

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