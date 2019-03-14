Из-за "пробелов в образовании" врачей рак на ранних стадиях не диагностировали у трети пациентов в России

Рак на ранних стадиях не диагностировали у более чем 30% онкологических пациентов в России "из-за пробела в образовании" врачей. Об этом сообщает агентство "Бумага" со ссылкой на выступление врача-онколога Андрея Костина в ходе всероссийского форума "Движение против рака".

По словам специалиста, 35% больных раком пациентов в течение года обращались к врачам, но не были вовремя направлены на консультацию к специалистам. "Проблема в том, что эти врачи не обратили должного внимания на те признаки онкологических заболеваний, которые уже были и проявлялись. Это говорит об огромном пробеле в области специального образования", - отметил Костин.

Он также добавил, что в настоящее время Министерство здравоохранения России разрабатывает новую программу дополнительного медицинского образования для врачей "первого контакта". Программа будет направлена на обучение тому, как определять у пациентов рак на ранних стадиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, чаще всего россияне умирают от болезней кровообращения. Также увеличилось число онкологических заболеваний. За первое полугодие 2017 года рак унес жизни 144 тысяч человек, а за первый шесть месяцев 2018 - уже 147 тысяч.

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