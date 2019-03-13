В Италии будут штрафовать родителей за отсутствие прививок у детей

В Италии вступил в силу закон, который запрещает посещать детские сады не привитым детям. В отношении родителей, дети которых не имеют необходимых прививок буду применяться крупные штрафы.
Новые правила обязывают родителей в обязательном порядке прививать своих детей, так как не один детский сад или ясли не смогут взять ребенка, если у него нет справки о вакцинации. Эта мера касается детей до 6 лет.
Детей старше шести лет не будут отчислять из школы за отсутствие справки о вакцинации. Однако на их родителей будут налагать существенный штраф — 500 евро. На принятие таких мер итальянское правительство вынудил резкий рост заболеваемости корью.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о важности вакцинации в профилактике. Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.
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