В Италии будут штрафовать родителей за отсутствие прививок у детей

В Италии вступил в силу закон, который запрещает посещать детские сады не привитым детям. В отношении родителей, дети которых не имеют необходимых прививок буду применяться крупные штрафы.

Новые правила обязывают родителей в обязательном порядке прививать своих детей, так как не один детский сад или ясли не смогут взять ребенка, если у него нет справки о вакцинации. Эта мера касается детей до 6 лет.

Детей старше шести лет не будут отчислять из школы за отсутствие справки о вакцинации. Однако на их родителей будут налагать существенный штраф — 500 евро. На принятие таких мер итальянское правительство вынудил резкий рост заболеваемости корью.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о важности вакцинации в профилактике. Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

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