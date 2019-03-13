Диетологи назвали продукты, которых следует избегать после 30 лет

Сокращение употребления сахара, белой муки, алкоголя, консерватнов и трансжиров помогает замедлить процессы старения организма. По просьбе популярного российского медицинского интернет-форума диетологи составили список рекомендаций, которые помогут избежать ошибок в питании людям старше 30 лет.

Отказ от продуктов с добавленным сахаром поможет замедлить снижение эластичности кожи, а значит — образование морщин и пигментных пятен. Заменить привычные сладости можно на темный шоколад, ягоды и фрукты. С этой же целью стоит отказаться от выпечки из белой муки, которая повышает уровень сахара в крови.

Пиво и алгогольные коктейли вызывают обезвоживание организма, то есть также способствуют старению кожи, поэтому для продления молодости от этих напитков стоит отказаться.

Для снижения нежелательной восприимчивости кожи к ультрафиолету следует избегать трансжиров. Они в большом количестве содержатся в маргарине, который часто добавляют в дешевые полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Важным компонентом профилактики появления онкологических заболеваний является отказ от употребления в пищу консервантов и стабилизаторов вкуса. Эти ингредиенты производители активно добавляют в сосиски и колбасу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о результатах международного исследования, которое определило, что россияне стареют значительно быстрее жителей других стран.

Источник фото: "Правда.Ру"

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