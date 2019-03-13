Россияне стареют быстрее, чем жители других стран - ученые

Международная команда ученых определила, что у россиян раньше проявляются болезни, которые классифицируются, как недуги пожилых людей. По мнению ученых, жители России попадают в группу риска в среднем с 59 лет, в то время, как аналогичный показатель по миру составляет 65 лет.

Результаты исследований были опубликованы в медицинском журнале Lancet. Там также обращается внимание на жителей Франции и Сингапура, которые имею самый высокий возраст "вступления в старость" — 76 лет. В исследовании ученых приняли участие жители 195 стран. В общем рейтинге Россия заняла 160 место.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о данных Росстата, которые свидетельствуют о том, что российские мужчины чаще всего умирают от болезней сердца. Отмечается, что из-за болезни систем кровообращения и, в частности, инфарктов и инсультов, в 2017 году умерло 102 тысячи мужчин трудоспособного возраста от 16 до 59 лет. Еще около 87 тысяч российских мужчин скончались в результате воздействия внешних причин — несчастные случаи, аварии, убийства.

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Российские мужчины чаще всего умирают от болезней сердца