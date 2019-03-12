Болезнь зубов приводит к проблемам с сердцем

Болезнь зубов может оказать крайне пагубное влияние на человеческий организм в целом.

К столь любопытному выводу ученые пришли после масштабного исследования. Исследователи изучили истории болезней тысячи пациентов и постарались выявить взаимосвязь между различными заболеваниями зубов и другими, более тяжелыми недугами.

Так, оказалось, что болезнь зубов — например, какая-либо инфекция — может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы человека. Дело в том, поясняют ученые, что различные вредные микроорганизмы, образующиеся в ротовой полости из-за инфекции, попадают в кровь, становясь тем самым причиной опасных воспалительных процессов.

Также, указывают ученые, болезнь зубов может привести к болям в суставах, сепсису, синуситу, десяткам различных аллергий и даже почечной недостаточности.

Исследователи обращают внимание на то, что взаимосвязь между болезнью зубов и более серьезными недугами на первый взгляд неочевидна. Но вероятность этого всегда стоит иметь ввиду и при первых же примечательных симптомах заболевания ротовой полости стоит немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отбеливание зубов врачи назвали одной из самых опасных для здоровья и жизни человека медицинских процедур. Примечательно, что, по словам врачей, крайне осторожно стоит относиться также к лазерной коррекции зрения и пилингу.

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