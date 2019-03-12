Англичанка после инсульта заговорила с "русским акцентом"

Жительница британского Ливерпуля заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта. Об этом сообщает местное новостное издание Liverpool Echo.
Как уточняют в материале, инсульт 69-летняя Роуз Гриффитс пережила пять лет назад, в 2019 году. После приступа она перестала чувствовать всю правую сторону тела, потеряла способность писать, читать и говорить.
Несмотря на уверенность врачей в том, что полностью восстановиться женщина не сможет, она тренировалась, научилась писать левой рукой, а затем начала и разговаривать, однако с хорошо различимым русским акцентом.
По словам специалистов, появление иностранного акцента в речи - это редкое и неизлечимое осложнение, с которым сталкиваются люди, пережившие инсульты и тяжелые черепно-мозговые травмы. Это очень редкий случай, подчеркивают врачи.
В настоящее время русский акцент в речи женщины пропал, вместо него появился восточноевропейский, а затем - немецкий. Сама Гриффитс признается, что хотела бы вернуть свой родной, ливерпульский акцент, но рада тому, что окружающие люди проявляют терпение к ее необычному осложнению.
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