В МИСиС изобрели способ лечения костей наноматериалом

Ученые из Национального исследовательско-технологического университета "МИСиС" разработали наноматериал, позволяющий восстанавливать костный мозг человека. Его применение позволит избежать пересадки донорской ткани пациентам при лечении остеопороза и остеомиелита. Статья о новой разработке опубликована в авторитетном международном научном журнале Appiled Surface Science.

"Особое биоактивное покрытие материала помогло в три раза увеличить скорость деления собственных клеток кости", — сообщает пресс-служба университета.

На поверхность материала нанесена биоактивная пленка из титана, кальция, фосфора, углерода и азота. Попадая в химическую среду, сходную с плазмой человеческой крови, пленка формирует слой, в котором начинает быстро формироваться костная ткань. При этом, сам материал бесследно рассасывается.

Применение нового материала позволит совершить прорыв в лечении остеопороза и остеомиелита. Сейчас основной сложностью при лечении является поиск подходящего донорского материала, который требует длительного времени. Возможность избежать пересадки снимает эту проблему.

Ранее из этого материала ученые МИСиС создали ранозаживляющую повязку.

Национальные исследовательские университеты на основе МИСиС и МИФИ были созданы в соответствии с указами Дмитрия Медведева в 2008 году. Как сообщала "Правда.Ру", это был опыт создания таких научных центров в стране.

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