График работы поликлиник изменят для удобства диспансеризации

Министерство здравоохранения РФ планирует предоставить гражданам возможность проходить медосмотры в нерабочее время. Для этого график работы поликлиник по вечерам продлят. Также медучреждения будут открыты по субботам. Таким образом ведомство намерено существенно увеличить охват населения диспансеризацией.

Для этого нововведения Минздрав уже разрабатывает изменения в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2019 — 2021 годы.

"В программе, вероятнее всего, появятся дополнения, позволяющие гражданину осуществить свое право в максимально удобное для него время пройти профилактический осмотр не реже одного раза в год", — сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Виталий Флек.

Изменения потребуют дополнительных финансовых ресурсов, т. к. речь идет об оплате труда врачей сверх нормы. Кроме того, в министерстве работают над созданием системы дистанционной записи на диспансеризацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о подготовке Минздравом нового приказа о ежегодной диспансеризации.

Источник фото: mil.ru

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