Ученые: для здоровья сердца стоит реже смотреть телевизор и чаще завтракать

Люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно завтракают, в несколько раз реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и недугов, связанных с кровеносными сосудами.
К столь любопытному выводу пришли ученые из Греции. Об их исследовании сообщает научное издание EurekAlert!.
Эксперты из Греции провели масштабное исследование — они проанализировали данные об образе жизни, пристрастиях и привычках нескольких тысяч своих соотечественников. Также добровольцы прошли несколько тестов на определение состояния их артерий.
Так, ученые выяснили, сообщает издание EurekAlert!, что греки, ведущие малоподвижный сидячий образ жизни — например, проводящие свободное время за просмотром телевизионных передач — имеют гораздо более высокую вероятность появления бляшек в кровеносных сосудах. При этом, что примечательно, указывают исследователи, даже самая обыкновенная физическая активность вроде домашней уборки, похода в магазин или зарядки является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и недугов, связанных с кровеносными сосудами.
Любопытно, что регулярный прием завтрака не менее полезен, чем регулярные физические упражнения. Так, ученые из Греции выяснили, что у каждого шестого респондента, пропускающего утренний прием пищи, в ходе исследования выявилась излишняя жесткость артерий.
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