Роспотребнадзор: близорукость приобретают до 50% учащихся ко времени окончания школы

Ко времени окончания школы от 30 до 50 процентов школьников приобретают близорукость, об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства считают, что такая негативная тенденция связана с ростом интенсивности использования в процессе образования разнообразных электронных устройств, что многократно увеличивает нагрузку на зрение детей и подростков. Ситуация усугубляется и тем, что досуг многих школьников чаще всего также связан с использованием гаджетов.
Высокая нагрузка на глаза приводит к появлению расплывчатости и нечеткости зрения при взгляде вдаль, покраснению и повышенной сухости глаз. Эти симптомы сопровождаются головными болями, болями в шее и плечевом поясе.
В ведомстве обращают внимание на меры профилактики близорукости и рекомендуют ограничить время использования компьютера и других гаджетов, а также выполнять ежедневную гимнастику для глаз. Полезными для зрения будут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток.
Не следует забывать и о том, что рабочее место должно освещаться с левой стороны, а безопасное расстояние от глаз до монитора составляет 70 сантиметров, отмечается в материале.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор вносит масштабные поправки в СанПиНы по питанию детей в общеобразовательных учреждениях. Школьникам запретят приносить домашнюю еду.
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