Электронные сигареты приводят к проблемам с сердцем

Электронные сигареты делают стенки артерий и вен более ломкими и могут привести к развитию серьезных проблем с сердцем. Такое мнение высказали медики из университета Канзаса в США, выступая на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

Проанализировав данные социологических опросов и статистические данные медицинских служб США с 2014 года, исследователи пришли к выводу о том, что курение электронных сигарет представляет значительную опасность, поскольку повышает риск сердечных приступов, ишемии, инсультов и депрессии.

"Собранные нами данные о влиянии вейпов на частоту развития проблем с сердцем - самый настоящий сигнал тревоги для нас всех. Мы надеемся, что они заставят сообщество серьезнее относиться к этой угрозе", - сказал один из специалистов.

Американские врачи установили, что испарения электронных сигарет содержат в себе большое количество канцерогенов и токсинов. Кроме того, испарения никотина только привлекают людей к настоящим сигаретам, а не отвращают, замечают специалисты.

В целом, по мнению исследователей, электронные сигареты оказались почти так же опасны для сердечно-сосудистой системы человека, как и табак. "Конечно, сигаретный дым гораздо опаснее для здоровья сердца, легких и кровеносной системы мозга, чем пар электронных сигарет. Но следует признать, что любые формы курения связаны с негативными последствиями для здоровья человека", - заключают кардиологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что легкие сигареты вызывают саму опасную форму рака. Это обусловлено набором дырочек в фильтре сигарет, которые способствуют очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов перед попаданием в легкие.

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